Rodada inaugural do Interno da Faber é marcada por muitos gols

A bola rolou na manhã de domingo, 3, no Cedrinho, quando aconteceu a primeira rodada do Campeonato Interno de Futebol, realizado pelo Clube Faber-Castell e destinado aos associados e dependentes da indústria de lápis.

Com “fome de bola”, os atletas não economizaram energias e a competição começou intensa e trazendo placares com muitos gols.

Em três partidas, foram 23 gols e a perspectivas dos organizadores é que a competição seja de alto nível e bem disputada. Foram dois empates e apenas uma equipe vitoriosa, o Pão de Queijo.

Durante a rodada de abertura ocorreu a apresentação da Banda Sanka7 que movimentou a área da Cantina Puxadinho a Mineira e animou os sócios, torcedores e familiares presentes aos espetáculos.

Destaque da rodada

São Geraldo Tintas 3 x 3 Tiquinho/Vagão Maq

A partida foi movimentava e o São Geraldo saiu na frente, mas o Tiquinho/Vagão e ainda no primeiro tempo saiu para jogo e conseguiu a virada.

Já no segundo tempo, a partida ficou pegada, o São Geraldo voltou determinado e com destaque do meia Willian, após duas boas jogadas chegou ao empate e ao gol da virada. Em desvantagem, o Tiquinho/Vagão não baixou a cabeça e com alteração tática foi para cima e nos instantes finais conseguiu o empate com Bruno Dalprá.

Resultados

Top Real 5 x 5 Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

São Geraldo Tintas 3 x 3 Tiquinho/Vagão Maq

Pão De Queijo 5 x 2 Race Life

