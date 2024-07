Rodada final define os classificados da Champions Ouro

SIGA O SCA NO

Zé Bebeu venceu e integra o Grupo B e terá como adversários T. Preto, Pé Na Porta e Juventus - Crédito: Divulgação

A 14ª rodada da fase de classificação da série Ouro da Champions Cup, realizada neste domingo, 14, definiu as oito equipes que seguem para a segunda fase, que terá dois grupos com quatro times cada.

Tijuco Preto, Pé Na Porta, Juventus, Zé Bebeu, Aracy, Munique, Policarbon e Santa Angelina seguem vivos na competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos e buscam o título da temporada 2024.

As oito equipes comemoram a chance do título. Por outro lado, Abdelnur, Vila Prado, River Plate e A.S. Jockey (desistência) caíram para a série Prata em 2025.

Novos grupos

Grupo B – Tijuco Preto, Pé Na Porta, Juventus Cruzado e Zé Bebeu

Grupo C – Aracy, Atlético Munique, Policarbon, Santa Angelina

Resultados

Abdelnur 3 x 3 Milan

Vila Prado 0 x 3 River Plate

Pé na Porta x Atlético Munique

Juventude 3 x 3 Tijuco Preto

Aracy 5 x 3 Policarbon

Mirante 1 x 2 Zé Bebeu

Santa Angelina 3 x 1 Cruzeiro do Sul

Classificação

