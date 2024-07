Rodada dupla no Santa Felícia agita a Copa AVS/Smec

Em terceiro lugar, Golden Team busca a vitória para encostar no líder - Crédito: Zé_Photografic

Dois jogos, válidos pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec agita a manhã de domingo, 14. A rodada dupla inicia-se às 9h no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu.

Na primeira partida o Alpha em 12º lugar busca a primeira vitória e terá pela frente o MVC, que está em 9º lugar e corre atrás da terceira vitória no torneio.

Na sequência, entra em cena o Golden Team de Américo Brasiliense. Terceiro colocado com 10 pontos, a equipe quer a vitória para encostar de uma vez no líder AVS/Smec, que possui 13 pontos. O adversário, Elite, que faz uma campanha regular, sonha alto. Em 5º lugar com 7 pontos, tenta mais um resultado positivo com a finalidade de colar no adversário.

Leia Também