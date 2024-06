Rodada define primeiros classificados da Champions Cup

Com 12 pontos, Red Back joga por uma vitória simples para seguir na Champions - Crédito: Divulgação

O grupo B da série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, será definido neste domingo, 9, quando serão conhecidas as oito equipes que irão passar para a segunda fase.

Falta definir apenas um classificado já que Mulekes da Vila, Prohab, Pakabá, Centenário, Jardim Jockey Club, Cometa Cristão e Grêmio já estão com o passaporte carimbado. Red Back em 8º lugar, com 12 pontos e Bola de Neve, 9º lugar com 10 pontos, disputam a última vaga.

Uma das partidas que vale vaga acontece no campo da USP às 8h. Eliminado, o Barbaridade com 5 pontos apenas cumpre tabela e terá pela frente o Bola de Neve, que precisa vencer e torcer pela derrota do Red Back que joga às 13h30 no campo de Vila Isabel contra o vice-líder do grupo, o Prohab, que está com 22 pontos

Mais duas partidas estão previstas pelo grupo B. No campo da Vila Isabel, às 10h, o Cometa Cristão enfrenta o Loz Bárbaros. Às 13h30, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, uma partida apenas para cumprir tabela, com o Pakabá encarando o Centenário.

Jogo atrasado

No campo da USP, a partir das 10h, o União Douradense encara o Deportivo Sanka em partida atrasada da sexta rodada do grupo A. As duas equipes já estão classificadas, somam 21 pontos e a vitória servirá para definir quem deverá encerrar na segunda colocação no grupo.

Classificação

