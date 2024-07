Rodada decisiva apontará quem segue em busca do título da Champions prata

Prohab luta pela vaga e tem que vencer para não depender de resultado - Crédito: Divulgação

A Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, irá afunilar ainda mais neste domingo, 7, quando será realizada a terceira e decisiva rodada da segunda fase, oportunidade em que serão definidas as equipes que seguem para as quartas de final em busca do título do torneio regional na temporada 2024.

Além da conquista do caneco, o campeão e o vice-campeão garantem acesso a Série Ouro da Champions na edição 2025.

Emoção, grupo a grupo

No grupo E, tudo definido. Nas duas primeiras colocações com 6 pontos, Botafogo e Sanka City medem forças apenas para definir quem fica com a melhor campanha, pois estão classificados. Cometa Cristão e Red Back é o outro jogo, mas apenas para cumprir tabela. As duas equipes estão eliminadas.

No grupo D, Mulekes de Vila de Ibaté está com a vaga carimbada para as quartas e pega o eliminado Proara que ainda não venceu nesta fase. Já Paulistano, com melhor campanha, enfrenta o Jockey e joga por um empate para se classificar. Ao adversário, só a vitória interessa.

No grupo E, Deportivo Sanka assiste de camarote. Após golear o Primavera no meio de semana por 9 a 0, está nas quartas. Grêmio e Pakabá duelam pela segunda vaga. Ao Grêmio, um empate basta. Já para o Pakabá, a vitória é necessária, mas com um detalhe que causa preocupação: é necessário golear e por uma diferença igual ou superior a quatro gols.

Por fim, o Grupo F, onde todas as equipes “respiram”. União Douradense e Prohab, ambas com quatro pontos cada. As duas equipes jogam por uma vitória para não depender de resultado da outra partida que reunirá Centenário (com 2 pontos) e Holanda (0 ponto). Várias combinações podem classificar as quatro equipes, desde que em ambos os jogos tenham vencedores. É o grupo mais equilibrado da segunda fase;

A rodada

Fazenda Itaguaçu

8h - Botafogo x Sanka City

Campo da USP

8h - Cometa x Red Back

13h30 - Paulistano x Jardim Jockey Club

15h15 - União Douradense x Prohab

Campo da UFSCar

8h - Grêmio x Pakabá

Campo de Vila Isabel

13h30 - Mulekes de Vila x Proara

15h15 - Holanda x Centenário

Classificação

