Rodada da Copinha define classificados à segunda fase

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Águia afia as garras para vencer, não depender de resultados e se garantir na segunda fase da Copinha - Crédito: Lourival Izaque

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, será palco na tarde/noite desta quarta-feira, 8, da terceira e decisiva rodada da fase de classificação do grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Duas equipes seguem à segunda fase e as outras duas, voltam para casa. Cruzeiro, São Carlos e Real Brasília sonham com a classificação, enquanto que o Imperatriz/MA está eliminado.

A rodada dupla começa às 15h45 com o Real Brasília apostando suas últimas fichas em uma vitória e (por boa margem de gols) diante do Imperatriz;

O time brasiliense soma 2 pontos e joga pelos três pontos para ir a cinco e garantir uma das vagas. Já a representação maranhense, sem ponto somado, joga sem compromisso.

A partir das 17h, o jogo que promete mexer com os coraçõezinhos são-carlenses. De um lado, o Cruzeiro, líder com 4 pontos. Com a mesma pontuação, mas em segundo lugar, o São Carlos.

Na contabilidade do grupo, as duas equipes podem entrar para a partida já classificadas, desde que o Real Brasília não vença na preliminar.

Caso o time do Distrito Federal saia vencedor, o Cruzeiro joga por um simples empate para avançar. Já o São Carlos tem que vencer por qualquer contagem para eliminar o time mineiro.

Há ainda uma terceira hipótese no “jogo das contas” de olho na classificação e que pode resultar na eliminação mineira: caso o Real vença por uma boa margem de gols ou até mesmo a Águia aplique uma vitória com mais de um gol no atual campeão brasileiro sub20, pode resultar na eliminação mineira ainda na primeira fase da Copinha.

Leia Também