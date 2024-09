Rodada da Copa São Carlos é marcada por goleadas

SIGA O SCA NO

Milan conquistou expressivo resultado na rodada: 4 a 0 no Bola de Neve - Crédito: Divulgação

A segunda rodada da fase de classificação da Copa São Carlos, ocorrida neste domingo, 22, foi marcada por algumas goleadas e três jogos adiados e serão remarcados pela Liga Desportiva de São Carlos.

Dois jogos chamaram a atenção. O Proara fez a festa em cima do New United e aplicou 8 a 1. O Milan de Ibaté também fez uma grande apresentação e goleou o Bola de Neve por 4 a 0.

Por outro lado, três partidas tiveram que ser canceladas. Uma delas, entre Santa Angelina x Sanka City, devido ao falecimento da mãe do presidente do Sanka City. Paulistano x Pakabá não jogaram também, já que o campo da UFSCar está interditado. Por um, um acidente fez com que o jogo entre Pé Na Porta x Cometa Cristão também não fosse realizada.

Resultados

Juventude 1 x 3 Botafogo

Grêmio 0 x 3 Tijuco Preto

Jardim Beatriz 1 x 2 Centenário

New United 1 x 8 Proara

Zé Bebeu 1 x 3 Mulekes de Vila

Milan 4 x 0 Bola de Neve

Flamingo 1 x 2 Abdelnur

Red Back 1 x 0 Barbaridade

Loz Bárbaros 1 x 3 Cruzeiro do Sul

