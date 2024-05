Rodada aproxima Gonzaga do título do 1º turno do Amador

SIGA O SCA NO

Gonzaga está bem próximo do título do turno inicial do Amadorzão - Crédito: Divulgação

O título simbólico do primeiro turno, que dá direito a um troféu, ao que tudo indica, já tem dono. O Jardim Gonzaga. A equipe assumiu a liderança do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos e só perde o turno inicial caso perca o último jogo e a Ponte Preta, única equipe com condições de disputar o troféu, tira um saldo de 8 gols positivos que o adversário possui.

A grande vantagem foi obtida pelo Gonzaga justamente nos jogos da quinta rodada (que foi adiada anteriormente e levada a efeito na manhã deste domingo, 19).

O Gonzaga fez a lição de casa e venceu o Real Paulista, indo 23 pontos. Os Prédios, que tem a mesma pontuação e está em segundo lugar, porém não tem mais jogo a realizar, está fora do páreo, já que ficou no 1 a 1 com o Mairiense.

A Ponte Preta, que está em 3º lugar e com remotíssimas chances, também tropeçou e ficou no 0 a 0 com os Primos, totalizando apenas 20 pontos.

Resultados

Unidos da Vila 1 x 2 Zavaglia

Vasco da Gama 4 x 1 BN Madri

Tabatinga 0 x W Monte Carlo

Primos 0 x 0 Ponte Preta

Mairiense 1 x 1 Os Prédios

Real Paulista 0 x 1 Jardim Gonzaga

