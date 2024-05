Rickelmy é mais um reforço para o Grêmio

SIGA O SCA NO

Rickelmy em ação: atleta reforça o Grêmio na Copa Paulista - Crédito: Divulgação

Ativo no mercado nas semanas que antecedem a estreia na Copa Paulista, o Grêmio São-carlense continua a série de contratações.

No final da manhã desta terça-feira, 28, a direção do Lobo da Central revelou que Rickelmy irá vestir a camisa do clube. O atacante de 21 anos, natural de Pindobaçu/BA, chega ao Grêmio São-carlense para a sua primeira temporada.

Com passagem por Internacional/RS, Figueirense/SC e Santa Cruz/RS, o jogador somará forças para a disputa da Copa Paulista.

Leia Também