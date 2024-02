Reunião do Conselho Técnico define detalhes da Série B com 17 clubes

Representantes dos 17 clubes participantes do torneio estiveram na reunião - Crédito: Rodrigo Corsi/Agência Paulistão

Os detalhes da disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2024 foram definidos em reunião do Conselho Técnico na manhã desta segunda-feira, 26, no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. Representantes dos 17 clubes participantes do torneio estiveram na reunião. A competição tem início previsto para 21 de abril e a data da final em 29 de setembro.

As 17 equipes serão divididas em três grupos regionalizados: dois grupos com seis equipes e um com cinco, que jogarão entre si em turno e returno, classificando as quatro mais bem colocadas à fase seguinte.

Os 12 clubes classificados serão divididos em quatro grupos por índice técnico, classificando os dois melhores de cada chave mais os dois melhores terceiros colocados.

A terceira fase terá as oito equipes divididas em dois grupos de acordo com as melhores campanhas. As duas melhores equipes de cada grupo avançam à semifinal em confrontos diretos. Nesta fase e na decisão do título, o empate no placar agregado dará a vitória a equipe de melhor campanha na somatória das fases.

Silêncio na Águia

A reportagem do São Carlos Agora desde janeiro busca informações junto a diretoria do clube sobre a formação da equipe, bem como o planejamento para a temporada. Porém, o presidente Carlos Antunes não foi localizado, bem como diretores do clube. Não se sabe ainda se a Águia irá mandar os jogos no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, já que o clube perdeu a concessão da praça esportiva e, a princípio, não deverá utilizar mais o alojamento.

Grupo 1

Araçatuba

Inter de Bebedouro

Fernandópolis

Olímpia

Tanabi

Tupã

Grupo 2

Barcelona

Colorado

Flamengo

Paulista

São Carlos

Grupo 3

Atlético Mogi

Ecus

Manthiqueira

Mauaense

Mauá Futebol

União Mogi

