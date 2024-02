Reunião dá a largada para o Amador e Varzeano

O Vasquinho é o atual campeão amador e irá defender seu título - Crédito: Divulgação

Com a presença de diretores dos clubes participantes, acontece a partir das 19h desta segunda-feira, 5, na Fundação Educacional de São Carlos (Fesc) uma reunião que promete ser o pontapé inicial para a realização dos campeonatos Amador e Varzeano, ambos promovidos pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

O encontro será comandado por Luís Marcelo Rocha Pereira, que preside a entidade. De acordo com o dirigente, a reunião será para debater o regulamento e consequentemente, aprova-lo. "Vamos alinhar todas as propostas, atualizar as competições. Enfim, tomar decisões que possam satisfazer a todos", disse.

De acordo com Marcelo, 26 equipes se inscreveram para as duas competições, sendo 12 no Amador e 14 no Varzeano, que receberá o nome Taça Cidade de São Carlos.

"Vamos conversar ainda sobre a fórmula de disputa, as penalizações e o início das competições", comentou, salientando que, a princípio, o Amador deve começar no dia 3 de março e o Varzeano, possivelmente, uma semana antes.

As equipes

Amador

Vasco da Gama

12

Ponte Preta

Atlético Aracy

Jardim Gonzaga

Jacobucci

Mairiense

Monte Carlo

Os Prédios

Primos

Unidos da Vila

Zavaglia

Varzeano

Taça Cidade de São Carlos

Jockey

Polêmicos

Tijuco Preto

Santa Mônica

Centenário

Romeu Tortorelli

AGR 6

ABC

São Carlos 8

Santa Eudóxia

Amigos

Jardim Paulistano

Mercenários

Red Bull

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também