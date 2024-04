Relator de CPI Romário busca patrocínio com bets para seu time

Romário é uma pessoa pública com personalidade ímpar, atualmente o craque que voltou a jogar no América-RJ, atua como presidente do clube carioca e também como Senador da República. E podemos dizer que ele tem uma vida política bem agitada e polêmica, já que ao mesmo tempo que atua como cartola de um time de futebol, ele é relator da famosa CPI das casas de apostas.

Casas de apostas podem patrocinar América-RJ, time onde Romário jogará

Aliás, o Baixinho na busca por patrocínios para o clube que defenderá aos 58 anos está também está negociando patrocínio com casas de apostas, algo que o Senador da República não vê como estranho. Vale lembrar que estas casas de apostas, tanto as que oferecem slots online populares no Brasil quanto as que são focadas em apostas esportivas, estão patrocinando a maioria dos times brasileiros da elite do futebol.

E Romário não está sozinho nesta mistura, o Senador Jorge Kajuru, atual presidente da CPI das apostas esportivas, também já participou de comercial para uma empresa de “bets”. Romário entretanto já falou a mídia sobre esta situação, dizendo não haver conflito de interesses nesta situação:

“Se essa Bet estiver na linha de que é uma dessas empresas que têm feito mal ao futebol brasileiro, tenha participação direta ou indireta em alguma dessas manipulações, vai pagar igual aos outros…”- disse o senador da república.

Ele também disse à imprensa que a equipe não tem nenhum contrato firmado com alguma empresa do setor, mas diz também não existir impedimentos para uma negociação. A situação é realmente inusitada no futebol, pois além de jogador ele também foi eleito presidente do América-RJ até 2026, clube que já defendeu no passado.

Romário explica o porquê de voltar aos gramados

A volta de Romário aos gramados é incrível pela idade avançada dele e ele está longe de precisar jogar novamente, existe uma explicação para tudo isso. O atacante que nos levou a conquista do tetracampeonato do mundo em 1994 também sempre sonhou em jogar com seu filho Romarinho, que é uma das contratações mais recentes do clube carioca.

Romarinho, jogador com 30 anos de idade, agora defende o clube em que seu pai jogou tendo bastante experiência em campo, com passagens em times como o Vasco da Gama, Brasiliense, Maringá e por último estava no Club Destroyers da Bolívia. Além da contratação do seu filho, o Mecão também contratou André Felipe, jogador revelado na base do Santos que teve passagens por clubes como Corinthians, Grêmio e Sport Recife.

O Baixinho tornará o sonho de formar um ataque com seu filho em breve. Agora de contrato assinado com o América-RJ ele disputará o Campeonato Carioca Série A2 que acontece a partir do dia 18 de maio, o torneio é importante no cenário carioca pois dá acesso a uma vaga na primeira divisão.

América-RJ era clube do coração de Edevair, pai de Romário

Ele ainda verá com o técnico como atuará em campo e já deixou claro que não jogará o campeonato todo, disputando alguns jogos com a camisa do América. O clubes de Romário disputará um campeonato com o total de 12 times, são eles: Americano, América-RJ, Araruama, Artsul, Audax Rio, Cabofriense, Duque de Caxias, Maricá, Olaria, Petrópolis, Resende e Serrano-RJ.

Apesar de uma agenda cheia de compromissos, Romário treina em casa como também fará treinos com a equipe do América-RJ, tido como seu clube do coração. A paixão pelo time vem de berço, já que seu falecido pai, Edevair era torcedor fanático do clube carioca. Inclusive mesmo tendo jogado grande parte de sua carreira em times como o Vasco, Flamengo, PSV e Barcelona, o craque brasileiro terminou sua carreira no América-RJ.

Leia Também