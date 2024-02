Reforçada, LCN tem calendário prévio para a temporada 2024

Equipe de natação durante o primeiro dia de atividades: Mitcho fala aos atletas sobre as metas para 2024 - Crédito: Divulgação

A Liga Central de Natação de São Carlos (LCN), deu as primeiras braçadas no final da semana passada quando, na piscina da Fundação Educacional São Carlos (Fesc) se apresentou para as primeiras atividades da temporada 2024.

Sob o comando e coordenação do técnico Mitcho Bianchi, a equipe saltou de 27 paratletas para 29. A novidade é que o time tem o reforço de dois novatos (iniciantes) e aguarda a expectativa ainda, de uma paratleta deficiente visual que pode integrar o competitivo time são-carlense.

De acordo com Mitcho o primeiro encontro foi para o reinicio das atividades na temporada 2024. “Passamos como serão os treinos e os objetivos do time no ano que será mais ‘enxuto’ devido a Paralimpíada que acontece na França”, disse, salientando que a LCN deverá estar representava no Open Brasil (seletiva paralímpica), primeira e segunda fase nacionais do Circuito Brasil Loterias Caixa (sendo a primeira seletiva para a Paralimpíadas), além do Campeonato Paulista (inverno e verão), Meeting Paralímpico Loterias Caixa e o Campeonato Brasileiro. “Estamos aguardando ainda a confirmação das fases regional e estadual do Paresp”, lembrou.

Expectativa boa

Mitcho observou ainda, na primeira entrevista do ano, ao São Carlos Agora que a expectativa para a temporada é a melhor possível, e as ambições são melhorar as conquistas em relação a 2023.

“Vamos ter um time maior, a possibilidade de novos revezamentos e com isso, a chance de sonhar com mais pódios. A expectativa é a melhor possível e este primeiro passo no reinicio dos trabalhos é de, no mínimo, manter a performance do ano passado. Mas iremos manter o foco e a qualidade da natação paralímpica são-carlense. Sonhamos grande e queremos sempre deixar em evidência nossa cidade no campo esportivo estadual e nacional”, finalizou Mitcho Bianchi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também