Red Bull estreia com vitória na Taça Cidade de São Carlos

Red Bull começou o torneio com uma difícil vitória em cima do São Carlos 8 - Crédito: Lourival Izaque

A bola rolou pelo Campeonato Varzeano. Promovido pela Liga de Futebol Amador, cinco jogos foram realizados pela competição, denominada Taça Cidade de São Carlos.

Um dos destaques foi a boa vitória do Red Bull que encontrou dificuldades, mas superou o São Carlos 8 pela contagem mínima.

Goleadas também aconteceram. O Tijuco Preto fez 4 a 1 no Romeu Tortorelli e o placar mais dilatado ficou por conta do Santa Eudóxia, que aplicou 6 a 0 no A.G.R.

Resultados

Tijuco Preto 4 x 1 Romeu Tortorelli

ABC 2 x 3 Santa Mônica

Polêmicos 0 x 1 Mercenários

São Carlos 8 0 x 1 Red Bull

A.G.R. 6 0 x 6 Santa Eudóxia

