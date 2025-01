Real São-carlense e Planalto Verde buscam primeira vitória no Raspadão

Real São-carlense vai em busca da primeira vitória no Raspadão - Crédito: Divulgação

Cinco jogos, envolvendo equipes dos grupos C e D, irão medir forças na manhã deste domingo, 12, na conclusão da segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Raspadão, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

A bola começa a rolar logo às 8h e neste início de ano, o verão com sol causticante, promete esquentar ainda mais as partidas, marcadas por muita adrenalina e emoção.

Um dos jogos chama a atenção e é justamente o que irá encerrar a rodada, com duas equipes buscando a primeira vitória no ano. O Real São-carlense irá encarar a Família Planalto Verde, de São Carlos.

Na rodada de estreia, ambas empataram. O Planalto Verde ficou no 1 a 1 com a Vila Bahia e o Real São-carlense, em um jogo com seis gols, empatou em 3 a 3 com o Furacão.

A rodada

Domingo, 21, a partir das 8h

Planalto Verde (Brotas) x Furacão

Antenor Garcia R2 x Coca Cola

Aracy 2 x Zé Bebeu

Vila Bahia x Unidos do Nordeste

Real São-carlense x Família Planalto Verde (São Carlos)

Classificação

