Raspadão terá campeonato veterano com oito times

SIGA O SCA NO

Arena Raspadão será palco de mais um campeonato no Aracy - Crédito: Divulgação

Mais um evento esportivo promete agitar os esportistas do Grande Cidade Aracy, com a realização da 14ª edição do Campeonato Veterano, que acontece na Arena Raspadão a partir deste domingo, 15.

Para a edição de 2024, oito equipes confirmaram presença. Cruzeirinho, Fonte Nova, Galo das Arábias, Confiança, Novo Mundo,

Aymoré, Rd Bebidas e Desportivo buscam o título. De acordo com a organização todas as rodadas serão realizadas nas manhãs de domingo.

Na primeira fase, as equipes foram divididas em duas chaves e acontece turno único, com os times da chave A enfrentando os da chave B. Se classificam as duas primeiras colocadas para a semifinal.

Primeira rodada

Domingo, 15, a partir das 8h

Fonte Nova x RD Bebidas

Aymoré x Cruzeirinho

Novo Mundo x Galo das Arábias

Confiança x Desportivo

Leia Também