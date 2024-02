Raspadão do Aracy terá rodada do grupo A

Uma das equipes que disputa o raspadão: promessa de muita disputa - Crédito: Divulgação

Oito times estrearão na manhã deste domingo, 4, no complemento da rodada inaugural do Campeonato do Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy, sob a organização de sob a organização Lói Landi e Zinho Tigre.

Na edição 2024, 18 equipes com 20 atletas cada, divididas nas chaves A e B, buscam a conquista do caneco. No último domingo, quatro partidas foram realizadas pelo grupo B e neste domingo, será realizado o complemento da primeira rodada, quando acontece a estreia das equipes da chave A. O Bala Laika folga. Os encontros são os seguintes:

7h45 - Antenor x Zé Bebeu

9h - Aracy x Desportivo

10h - Meninos da Vila x Caixa D’Água

11h - Pé na Porta x Proara

De acordo com o regulamento, na fase de classificação acontece um turno único, com as equipes se enfrentando dentro da própria chave e as quatro primeiras se classificam para a segunda fase, quando começa o mata-mata até definir o campeão.

