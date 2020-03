Quem Procura Acha e IPR Centro tornam-se as únicas equipes invictas da Copa São Carlos

IPR Centro venceu e acabou com a invencibilidade da Madureira - Crédito: Gustavo Curvelo

Com a conclusão da quarta rodada da Copa São Carlos de Futebol Evangélico, apenas duas equipes estão invictas na competição. Neste sábado, 7, Quem Procura Acha e IPR Centro tornaram-se as únicas a seguir sem conhecer o caminho da derrota, no mesmo dia em que a Internacional da Vida conquistou seus primeiros pontos. A Universal Sede também venceu.

Pelo Grupo A, a Madureira teve interrompida sua sequência de três vitórias consecutivas ao ser derrotada por 2 a 0 pela segunda colocada IPR Centro que, como tem um jogo disputado a menos – além de seguir invicta no torneio –, pode passar a ainda líder da chave no próximo final de semana.

Também na zona de classificação aparece a Universal Sede. Até então sem vencer, o time conheceu o sabor da vitória pela primeira vez ao bater a Coligação IPR/PDB por 3 a 0, alcançando quatro pontos e a terceira posição na tabela.

Já pelo Grupo B, a Quem Procura Acha disparou na liderança ao derrotar a Geração Conviver por 4 a 0, resultado que faz com que os vencedores mantenham os 100% de aproveitamento. A Internacional da Vida, por seu turno, triunfou pela contagem mínima diante da Universal Aracy e voltou à briga pela classificação à fase final.

No próximo sábado (14), as partidas da quinta rodada marcam o término do primeiro de um total de dois turnos da primeira fase da Copa São Carlos. Pelo Grupo A, IPR Centro e Coligação IPR/PDB se enfrentam às 13h15 e antecedem o duelo entre Pentecostal da Bíblia e Universal Sede, que medem forças às 14h45. Nos mesmos horários, Geração Conviver e Internacional da Vida fazem o primeiro confronto do Grupo B, ao passo que, na sequência, é a vez de Garagem Church e Universal Aracy lutarem pelos três pontos. O local dos jogos será definido pela Comissão Organizadora durante a semana.





