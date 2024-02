Quatro jogos do Raspadão agitam do domingão esportivo

SIGA O SCA NO

Atletas prometem muitos gols em mais uma rodada do Raspadão - Crédito: Divulgação

O Cidade Aracy promete estar agitado na manhã deste domingo, 11. Em pleno carnaval, o 14º Campeonato Raspadão terá sequência com a realização de quatro partidas no campo de futebol do bairro.

As partidas são válidas pela fase de classificação do Grupo B e acontece a segunda rodada. Os jogos prometem muita adrenalina e emoção, ainda mais porque reúne um grande número de torcedores que vão para prestigiar os craques.

A rodada deste domingo é a seguinte:

7h45 – Aracy II x Ousadia

9h – Vila Bahia x EC Zavaglia

10h – Unidos do Nordeste x Planalto Verde

11h – Galo das Arábias x Aymoré

