Quatro equipes tentam manter 100% de aproveitamento no Varzeano

Invicto, Santa Eudóxia encara em casa o Tijuco Preto - Crédito: Divulgação

Cinco jogos marcam a quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Varzeano - Taça Cidade de São Carlos, prevista para a tarde deste domingo, 14. A competição é promovida e realizada pela Liga de Futebol Amador.

Quatro equipes entram em campo para defender a invencibilidade e, também, a condição de 100% de aproveitamento, já que possuem 6 pontos em dois jogos disputados e estão nas quatro primeiras colocações do torneio.

Tijuco Preto x Santa Eudóxia Santa Mônica x Mercenários, que polarizam as atenções, já que estão nas quatro primeiras colocações, medem forças coincidentemente. Todos os times estarão em ação no campo do distrito de Santa Eudóxia.

A rodada

Campo do distrito de Santa Eudóxia

13h30 – Tijuco Preto x Santa Eudóxia

15h30 – Santa Mônica x Mercenários

Campo de Vila Isabel

13h30 – Red Bull x Polêmicos

Estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

13h30 – Romeu Tortorelli x AGR 6

15h30 – São Carlos 8 x ABC

Classificação

