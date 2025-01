“Quadrado mágico” Tricolor quer quebrar série de vitórias do Timão

Oscar, a principal contratação do São Paulo, é uma das novidades no clássico contra o Corinthians - Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Um Majestoso com ingredientes que prometem mexer com o coração dos torcedores do Tricolor e do Timão. O Morumbis será o palco do tradicional clássico que integra a quarta rodada do Paulistão, a partir das 18h30.

As duas equipes vêm de boas vitórias no meio de semana. Ambas em casa. O São Paulo bateu o Guarani pela contagem mínima, enquanto que o Corinthians superou o Água Santa por 2 a 1.

O técnico Zubeldia pretende manter o tão desejado “quadrado mágico” com Oscar, Lucas, Luciano e Calleri e surpreender o Corinthians e quebrar a série de dez vitórias. Já o técnico Ramon Diaz deverá escalar força máxima, com as presenças asseguradas de Memphis Depay e Yuri Alberto.

As duas equipes estão invictas. O São Paulo, com um jogo a menos tem 4 pontos no grupo C e está em segundo lugar, atrás do Noroeste, que tem a mesma pontuação, mas um saldo de gols melhor.

O Corinthians é a única equipe 100% no Paulistão. Lidera o grupo A com 9 pontos e três vitórias consecutivas. Todas por 2 a 1.

