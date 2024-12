Projeto social são-carlense de judô realiza troca de faixas

Aproximadamente 80 alunos participaram da graduação em evento no final de temporada - Crédito: Divulgação

O salão do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Carlos e Dourado (Sindspam) foi palco na manhã de domingo, 1, para o exame de troca de faixas do projeto social de judô Tigre/Sindspam. Aproximadamente 80 alunos acompanhados por pais, mães e responsáveis estiveram presentes no evento. Marcaram presença ainda o professor e sensei Erasmo Firmino, além do presidente do sindicato, Adail Alves de Toledo

A sensei Paula Rossi, uma das coordenadoras do projeto, agradeceu a todos pela presença e enalteceu a importância do esporte na vida das crianças. Ela destacou que, neste ano, o programa social criou um ranking interno para premiar os melhores alunos de todos os polos (São Carlos, Itirapina e Brotas). “A prática do judô fortalece não só o corpo, mas a mente também. É fundamental para as crianças praticarem esportes para o desenvolvimento pessoal e a formação humana. Estamos muito felizes em realizar mais uma troca de faixas”.

O projeto social de judô não tem fins lucrativos e conta com apoio do sindicato, que cede o espaço para as aulas, que acontecem às segundas-feiras e quartas-feiras no salão social e são ministradas pelas atletas Ana Paula Silva Rossi, Maria Maia, Susan Marim, Christiano Tello, Maurício Crnkovic, Rubens Martins, Wilson Ribeiro Junior e Erasmo Firmino.

