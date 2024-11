Prohab vence e encaminha vaga na Copa São Carlos

Prohab venceu e praticamente assegurou presença na próxima fase da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Dois jogos, realizados no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, deram sequência à fase de classificação da Copa São Carlos de Futsal. As partidas aconteceram na chuvosa noite de quarta-feira, 6.

No grupo A, um jogo de times que estão no G4. O Prohab/Muleques da Quebrada foi mais eficiente e superou o Falcão Dourado por 3 a 2. Desta forma, a equipe vencedora assumiu a segunda colocação isolada e chegou aos 13 pontos, encaminhando a classificação para as quartas de final. Já o Falcão Dourado caiu para o terceiro lugar e permaneceu com 10 pontos, mas está em situação confortável no grupo.

Já no B, Uma partida que movimentou as equipes nas duas últimas colocações. Após a vitória por 11 a 5 em cima do Cruzeiro do Sul, o Loz Bárbaros chegou aos 5 pontos e mantém chances de seguir na competição. Já o adversário, com apenas 1 ponto, apenas cumpre tabela.

Leia Também