Prohab surpreende e vence atual campeão da Copa São Carlos

Prohab/Muleques da Quebrada aprontou e superou o atual campeão na Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma rodada dupla empolgante e quente para começar a semana do futsal são-carlense, com dois jogos emocionantes e marcados por pura competitividade ocorridos na noite desta segunda-feira, 14, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

As duas partidas foram válidas pelo grupo A que tem agora um líder solitário: o Deportivo Sanka manteve 100% de aproveitamento e no jogo dos invictos, venceu o Falcão Dourado por 6 a 3 numa partida cheia de alternativas.

No outro jogo, o atual campeão, o Redenção conheceu a segunda derrota na Copa São Carlos. De forma surpreendente, o Prohab/Muleques da Quebrada mostraram força e superação e conquistou a vitória por 5 a 4.

Após dois jogos pelo Grupo A, o Deportivo Sanka soma 9 pontos e deu um passo importante rumo à classificação para a segunda fase. Mesmo com a derrota, o Falcão Dourado permanece em segundo lugar com 6 pontos, mas agora tem a companhia do Prohab/Muleques da Quebrada que perde no critério de saldo de gols e é o terceiro colocado.

Já o Redenção caiu para a quarta colocação com 3 pontos e pode ainda perder mais colocações, já que os adversários ainda não jogaram pela segunda rodada da competição.

