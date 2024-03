Prohab e Cor Ação irão oferecer aulas gratuitas de futebol e skate

As aulas de Futsal acontecerão na EMEB Arthur Natalino Deriggi, aos sábados, nos períodos da manhã e da tarde, com duração total de 6 meses. São 60 vagas abertas para serem aproveitadas por crianças de 7 à 14 anos.

As aulas de Skate acontecerão na Pista de Skate, também aos sábados, ao lado do Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, com duração total de 6 meses. São apenas 20 vagas disponíveis para crianças de 7 à 12 anos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente às segundas-feiras e às quartas-feiras, das 8h às 10h pela manhã e das 13h30 às 16h pela tarde em dois locais distintos:

Projeto Cor Ação (Estr. Mun. Washington José Pêra, 710 - Res. Dep. José Zavaglia)

Bazar do Cor Ação (R. Maria das Graças Tagliatella Custódio, 159 - Cidade Aracy 1)

Para dúvidas ou informações, entre em contato:

Projeto Cor Ação: (16)99294-5181

Prohab: (16)3373-7600

A Prohab, em parceria com o Projeto Cor Ação, irá oferecer aulas de futsal e skate para crianças de São Carlos totalmente gratuitas!