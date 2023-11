Primos goleia o atual campeão amador de São Carlos

Em um jogo de alto nível, o Primos fez 4 a 1 no Jardim Gonzaga - Crédito: Divulgação

Uma partida de excelente nível técnico movimentou a sétima rodada da fase de classificação do Campeonato Amador, ocorrida na manhã de domingo, 12, em São Carlos.

A partida que ganhou maior repercussão aconteceu no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, com o Primos não dando chances ao adversário e aplicou 4 a 1 no atual campeão amador, o Jardim Gonzaga.

No outro jogo realizado na mesma praça esportiva, o Mairiense ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta.

No campo de Vila Isabel, mais duas partidas bem movimentadas. No primeiro jogo da rodada dupla, o Vasco aplicou 1 a 0 no Atlético Aracy e assumiu a segunda colocação da competição, enquanto que o SCBN não encontrou dificuldades para fazer 3 a 0 no SCBN.

Classificação

Primos – 17 pontos

Vasco – 16 pontos

Jardim Gonzaga – 13 pontos

SCBN – 13 pontos

Ponte Preta – 11 pontos

Atlético Aracy – 7 pontos

Unidos da Vila – 7 pontos

Mairiense – 7 pontos

Jacobucci – 3 pontos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também