Primos goleia e pula para a 4ª posição no Amador

Com 33 pontos, Primos está em quarto lugar do Amadorzão - Crédito: Divulgação

Em jogo isolado, pela fase de classificação, o Primos conquistou uma importante vitória pelo Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

Na noite desta terça-feira, 20, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, com autoridade, o time goleou o Monte Carlo por 4 a 1.

Com o resultado, o Primos chegou aos 33 pontos e assumiu a quarta colocação e o Monte Carlo, com 21, permaneceu no 7º posto. Os dois times estão classificados para a segunda fase do Amadorzão.

