Primos e Vasco decidem quem é o melhor do Amadorzão

Vasco tenta surpreender e desbancar o favorito Primos - Crédito: Divulgação

As emoções prometem ir a mil na manhã deste domingo, 10, quando será realizado o primeiro jogo da final do Campeonato Amador. A partir das 8h30, no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, a bola rola para Primos e Vasco.

De um lado, uma equipe acostumada às finais e com a melhor campanha da fase de classificação, se coloca como favorita ao título. Desta forma, o Primos tenta mais uma conquista municipal.

O Vasco, por sua vez, é o ‘azarão’. A equipe chega forte e decidida à surpreender e aposta, principalmente a constância de Simonetti, o goleiro menos vazado até aqui e que levou apenas sete gols.

Favoritismo e azarão a parte, Primos e Vasco entram sem vantagem para as finais. O campeão sairá após dois jogos e como manda o regulamento, caso ocorram dois empates ou uma vitória para cada equipe com a mesma diferença de gols, o campeão da temporada 2023 será conhecido após cobrança de penalidades máximas.

