Primos e Gonzaga goleiam e Vasco fica em situação delicada no Amador

Caso perca por contagem inferior a cinco gols, Mairiense eliminará o atual campeão amador - Crédito: Divulgação

Uma rodada dupla no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, deu sequência à fase de classificação do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. Os jogos aconteceram na noite desta quinta-feira, 22.

O Jardim Gonzaga confirmou a liderança ao golear o Mairiense por 4 a 1 e o Primos fez 4 a 1 diante do Zavaglia, confirmando a quarta colocação.

Resta agora somente uma partida da primeira fase e que irá definir a oitava equipe classificada para as quartas de final. O Mairiense estará em ação novamente. Em 8º lugar com 20 pontos, joga por um empate ou derrota por até 4 gols de diferença para o atual campeão o Vasco, que está em 9º lugar, com 17 pontos, e necessariamente tem que golear por 5 ou mais gols de diferença. A partida está marcada para este domingo, 25, às 8h, no campo da Vila Isabel.

Quartas de final

Restando somente um jogo para encerrar a primeira fase do Amadorzão, a Liga de Futebol Amador já definiu o emparceiramento das quartas de final, que deverá acontecer no próximo domingo, 1. Falta definir apenas as praças esportivas onde ocorrerão os jogos.

A princípio, o Jardim Gonzaga enfrenta Mairiense ou Vasco (a definir). A Ponte Preta encara o Unidos da Vila. Os Prédios mede forças frente o Monte Carlo. Por fim, mais um embate entre Primos x Zavaglia.

Classificação

