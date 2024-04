Primeiro turno na Faber termina com jogos equilibrados

Jogos do interno de futebol do Clube Faber-Castell têm sido marcados pelo equilíbrio - Crédito: Divulgação

Equilíbrio de forças. Esta é a frase que define o Campeonato Interno Clube Faber-Castell, que teve o primeiro turno encerrado na manhã de domingo, 21, no Cedrinho. Até aqui, foram realizadas sete rodadas.

A última rodada do primeiro turno mostrou que todos os times que estavam abaixo do G4, podem chegar a qualquer momento, mostrando equilíbrio nesta fase do torneio. No segundo turno, que começa no próximo domingo, a adrenalina e emoção promete aumentar ainda mais.

Tiquinho/Vagão vence e entra no G4

O Tiquinho/Vagão Maq conquistou uma importante vitória no domingo e entrou no G4 do torneio. No primeiro tempo o Pão de Queijo se apresentou melhor, mas não estava em uma manhã favorável.

Saiu perdendo com gol de falta e chegou a empatar. Mas em seguida em uma jogada bem trabalhada, no final tomou o segundo gol. Regis anotou para o Pão De Queijo e para Tiquinho/Vagão Maq anotaram Igor e Cleber.

Resultados

Race Life 0 x 1 WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce

Pão de Queijo 1 x 2 Tiquinho/Vagão Maq

Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara 4 x 4 São Geraldo Tintas

