Prefeitura oferece atividades físicas com orientação de profissionais em vários pontos da cidade

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Esportes e Cultura comunica que ainda é possível se inscrever para participar do Serviço de Orientação a Atividade Física (SOAF), programa gratuito, aberto para todas as idades realizado em vários espaços públicos da cidade.

As atividades físicas estão sendo realizadas no Ginásio do Zuzão, na avenida Araraquara s/nº, na Vila São José; no Ginásio da Redenção, na rua Francisco Schiavoni, 870; no Estádio do Luizão, na rua Desembargador Júlio de Faria, nº 800, bairro Boa Vista; no Parque do Bicão, na avenida Marginal com rua João de Oliveira e no CEU das Artes Emílio Manzano, no São Carlos VIII.

As atividades são realizadas gratuitamente e os profissionais que atuam no SOAF são qualificados e capacitados para atuar junto à população com atividades físicas planejadas.

Segundo Marcos Amaro, diretor de Fomento ao Lazer da Secretaria de Esportes e Cultura, as inscrições podem ser realizadas nos locais das atividades. “Os interessados devem procurar o local que pretendem participar das atividades e fazer a inscrição na hora”.

No Zuzão as aulas de ginástica e alongamento acontecem todas as segundas, quartas e sextas das 7h30 às 8h30; no Ginásio da Redenção as segundas, quartas e sextas das 7h50 às 9h30; no São Carlos VIII, no CEU das Artes, as terças e quintas das 8h30 às 10h e das 14h30 às 18h30; no Campo do Zuzão as aulas acontecem todas as terças e sextas das 7h às 8h30 e no Bicão todas as terças e quintas das 9h às 10h30.

Outras informações podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, na rua Dom Pedro II, nº 1.296, no centro ou pelo telefone 3372-6500.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também