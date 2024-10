Prefeitura inicia reforma do Centro Esportivo Dario Placeres ao lado do terreno da CICA

As intervenções compreendem a reforma completa - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, via Secretaria Municipal de Obras Públicas, iniciou a reforma do Centro Esportivo “Dario Placeres Cardoso Júnior”, localizado na avenida Comendador Alfredo Maffei, esquina com a rua São Joaquim, ao lado da do terreno da CICA, um investimento de R$ 117.055,81.

As intervenções compreendem a reforma completa dos banheiros, vestiários, área administrativa, da parte hidráulica e elétrica, recuperação dos alambrados, troca da areia, pintura geral e reforma do piso da quadra de futsal.

O Centro Esportivo é utilizado gratuitamente pela população para praticar esportes nas modalidades de vôlei, futebol de areia e futsal.

“A obra está sendo executada pela empresa Atlântica, no mesmo contrato que já vem revitalizando as praças Santa Cruz, Coronel Salles e Brasil, e segue a programação de reformas e recuperação das áreas de lazer e equipamentos esportivos da cidade, para incentivar a prática de esportes, promover saúde e o bem estar da população. A nossa expectativa é que a obra seja concluída até o mês de dezembro”, destacou o secretário municipal de Obras Públicas, Leonardo Lázaro.

