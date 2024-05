Prefeitura anuncia abertura das inscrições para a “Corrida Pedestre 131 Anos de Ibaté”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, anuncia que a partir do dia 31 de maio, às 12h, estarão abertas as inscrições para a tradicional “Corrida Pedestre 131 Anos de Ibaté”. Este evento esportivo é uma das principais celebrações do aniversário do município, destacando a importância do esporte e da atividade física na vida dos cidadãos.

Detalhes do evento

A corrida será realizada no dia 30 de junho, com a largada marcada para às 7h30, em frente ao Estádio Municipal “Dagnino Rossi”. O percurso total da prova é de 5 km, oferecendo um trajeto desafiador e ao mesmo tempo acessível para corredores de diferentes níveis de preparo físico.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de junho, ou até que o limite de 500 participantes seja alcançado, através do site www.portorun.com. A taxa de inscrição é de R$ 25,00 por participante.

Retirada dos Kits

Os kits, compostos por camiseta, chip e numeral, serão entregues nos seguintes dias e locais:

Sábado, 29 de junho: das 8h às 11h, na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na Rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi).

Domingo, 30 de junho: das 6h às 7h, no local da prova

Mais Informações

Para mais detalhes sobre a corrida e as inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (16) 3343-2323. Não perca a oportunidade de participar deste evento comemorativo e contribuir para a celebração do aniversário de 131 anos de Ibaté através do esporte e da união da comunidade.

Prepare-se, inscreva-se e venha correr conosco para celebrar mais um ano de história e conquistas de Ibaté!

