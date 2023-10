Ponte vence e lidera Amadorzão; SCBN surpreende e desbanca atual campeão

Com a importante vitória de domingo, Ponte assumiu a liderança do Amadorzão - Crédito: Divulgação

A bola rolou na manhã de domingo, 15, pela quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Amador, que apresentou surpresas.

O “Mais Charmoso da Cidade” teve como um dos destaques, a vitória da Ponte Preta em cima do lanterna Jockey por 3 a 1 e com isso, assumiu a liderança da competição, empatado com o Primos, com 10 pontos.

Outro surpreendente resultado foi a vitória do SCBN em cima do atual campeão, o Jardim Gonzaga, por 2 a 1. Com o resultado o time foi a 6 pontos e está na zona de classificação para a segunda fase.

Quem não economizou gols no final de semana foi o Vasco. A equipe não perdoou o Jacobucci e os atacantes fizeram a festa com a goleada por 4 a 0.

Resultados

Jacobucci 0 x 4 Vasco

Primos 2 x 2 Atlético Aracy

Jardim Gonzaga 1 x 2 SCBN

Mairiense 0 x 2 Unidos da Vila

Jockey 1 x 3 Ponte Preta

Artilheiros

Passadas quatro rodadas, o principal goleador do Amardozão é Marcelo Júnior, do Vasco, que anotou 6 gols. Com 5, aparece Renan Sampaio, do Jardim Gonzaga. Com 4 gols, dois atletas da Ponte Preta: Valdison e Rodolfo Santos.

Classificação

Ponte Preta – 10 pontos

Primos – 10 pontos

Jardim Gonzaga – 7 pontos

Vasco – 7 pontos

SCBN – 6 pontos

Mairiense – 6 pontos

Atlético Aracy – 4 pontos

Unidos da Vila – 4 ponto2

Jacobucci – 3 pontos

Jockey – 0 ponto

