Ponte Preta vira em cima do atual campeão e encosta no G4

Ponte Preta venceu e encostou no GC no 390 do Clube Faber - Crédito: Divulgação

A 10ª rodada da fase de classificação do Campeonato 390 do Clube Faber-Castell, foi marcada por muita emoção na manhã de domingo, 27, com a realização de três partidas e uma emocionante virada da Ponte Preta em cima do CLC/Amaral Fotos Aéreas/Life Sucos, atual campeão, por 3 a 2, em partida bem disputada no Cedrinho.

O jogo era de extrema importância para ambas as equipes, onde o CLC buscava melhorar a sua fase e a Ponte Preta querendo embalar no campeonato e vieram a campo mostrar que estão vivas no torneio. Com os três pontos, a equipe vitoriosa encostou no G4.

Após o apito inicial as duas equipes estavam dispostas e corriam atrás da vitória, mas quem abriu o placar foi o CLC, onde Rafa Nórcia aproveitou a bola dentro da área e converteu em gol com um chute de esquerda após um bate-rebate.

Após o gol sofrido a Ponte Preta tentava ir para cima com a mesma garra do início do jogo. Mas em um lance na lateral esquerda de sua defesa, a Ponte não marcou o estreante Paulo, atacante do CLC, que em um belo chute cruzado de fora da área, ampliou o placar com um dos mais belos gols da rodada. Finalizando o primeiro tempo com um bom placar devido à dificuldade do jogo.

No segundo tempo, a Ponte Preta não abalada, foi para cima buscando reverter o placar. Antes dos 20 minutos o jogador Du Xavier em um lance individual com um chute sem pretensão, finalizou em gol, diminuindo o placar e aumentando as chantes de sua equipe.

Nitidamente mais cansados, devido à falta de substituição e com a lesão do seu goleiro, o CLC ficou mais suscetível ao empate que não demorou a acontecer.

Em um belo cruzamento o zagueiro Sérgio da Ponte subiu mais alto que a defesa do CLC e finalizou de cabeça. Animados com o empate e com chances de virar o placar a Ponte Preta se motivou e levou o seu time ao ataque. Novamente com um cruzamento na área, Sérgio, em uma manhã inspirada fez seu segundo gol de cabeça finalizando a grande virada de sua equipe por 3 a 2.

Resultados

Top Real 2 x 3 Cosméticos

Sindicato/WLM Engenharia 5 x 0 São Geraldo Tintas

Ponte Preta 3 x 2 CLC / Amaral Fotos Aéreas/Life Sucos

