Ponte Preta e Gonzaga decidem o Amadorzão

Ponte Preta surpreendeu ao golear Os Prédios por 4 a 1 - Crédito: Divulgação

Dois jogos cheio de emoção e muita adrenalina e disputados no final de semana no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Após a conclusão da rodada, Ponte Preta e Jardim Gonzaga se qualificaram para decidir o Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

A semifinal foi marcada por muita disputa e intensidade. Os “jogos de ida” terminaram empatados, mas nos “jogos da volta”, teve vencedor.

No domingo, 15, de maneira até surpreendente, a Ponte Preta não tomou conhecimento de Os Prédios e goleou por 4 a 1, carimbando a passagem para a decisão. No dia anterior, no sábado, 14, o Jardim Gonzaga se classificou após vencer o Primos nas penalidades por 5 a 4. No tempo normal, um tenso 0 a 0.

Desta forma, no próximo final deve começar a fase decisiva do Amadorzão que irá definir a melhor equipe da temporada. Ponte Preta e Jardim Gonzaga irão em busca da consagração máxima do futebol amador de São Carlos.

