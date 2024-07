Polêmicos vence, mas Mercenários conquista primeiro turno do Varzeano

Com a melhor campanha no primeiro turno, Mercenários comemora título simbólico - Crédito: Divulgação

Com sete vitórias e dois empates, o Mercenários conquistou o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. A equipe totalizou nas 10 primeiras partidas, 21 pontos.

No domingo, 30, teve início o segundo turno, e o Polêmicos ‘carimbou’ a faixa simbólica do Mercenários e venceu com autoridade por 3 a 1, tirando a liderança do concorrente direto, indo a 23 pontos, deixando o adversário com os mesmos 21 pontos.

Foram realizadas ainda mais quatro partidas, com destaque para o Santa Mônica que chegou a liderar após um início de torneio fulminante, mas caiu de produção e acumulou seguidas partidas sem vitórias. Neste domingo bateu o ABC por 3 a 1.

Resultados

Romeu Tortorelli 2 x 0 Tijuco Preto

Red Bull 2 x 1 São Carlos 8

Santa Eudóxia 3 x 0 AGR 6

Mercenários 1 x 3 Polêmicos

Santa Mônica 3 x 1 ABC

