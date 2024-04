Planalto Verde tenta manter 100% de aproveitamento no Raspadão

SIGA O SCA NO

Imbatível até o momento, Planalto Verde joga para manter 100% de aproveitamento - Crédito: Divulgação

Cinco jogos, cinco vitórias. Aqui uma campanha perfeita e 100% de aproveitamento. Com este handicap, o Planalto Verde estará em ação na manhã deste domingo, 21, pela sétima rodada da fase de classificação do 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Aracy.

A partida vale pelo Grupo B e o Planalto Verde, com 15 pontos, terá pela frente o Ousadia, que está na terceira colocação com 10 pontos e faz uma boa campanha no torneio.

A expectativa é de uma partida bem disputada, emocionante e recheada de adrenalina. A expectativa é de um bom público para assistir a rodada, que é composta de três partidas.

Os jogos

7h45 – Vila Bahia x BN Antenor

9h – Unidos do Nordetse x Aracy II

10h – Planalto Verde x Ousadia

Classificação

