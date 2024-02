Planalto Verde e Zavaglia os melhores do grupo B no 14º Raspadão

SIGA O SCA NO

Raspadão ‘pega fogo’ e equipes mostram futebol de boa qualidade técnica - Crédito: Divulgação

Gols não faltaram pela terceira rodada do grupo B da fase de classificação do 14º Raspadão, que acontece no Cidade Aracy e duas equipes mostram força e estão invictas na competição. Os jogos aconteceram na manhã de domingo, 25.

O Planalto Verde encontrou dificuldades, mas manteve a liderança e 100% de aproveitamento ao passar pelo BN Antenor por 3 a 2 e chegar aos 9 pontos.

A equipe é perseguida de perto pelo EC Zavaglia que chegou aos 7 pontos e também não sabe o que é perder. Em uma manhã de gala, mandou 4 a 0 no Aracy II.

Mais dois jogos completaram a rodada. O Vila Bahia fez bonito ao vencer o Aymoré poe 3 a 0 e em um jogo de sete gols, o Ousadia superou o Unidos do Nordeste por 4 a 3. O Galo das Arábias folgou na rodada.

A rodada de domingo apresentou nas quatro partidas a marcação de 19 gols, o que deu uma média de 4,75 gols por partida.

Resultados

Planalto Verde 3 x 2 BN Antenor

Aymoré 0 x 3 Vila Bahia

Ousadia 4 x 3 Unidos do Nordeste

Zavaglia 4 x 0 Aracy II

Classificação

