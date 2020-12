Piloto de São Carlos conquista o 3º lugar no Campeonato Paulista de FVee em Interlagos

O piloto Gerson Zarpelão Júnior (#88), na disputa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, em Interlagos - Crédito: Claudio Larangeira/Fernando Santos/Divulgação FVee

O piloto Gerson Zarpelão Júnior, de São Carlos, brilhou no encerramento do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, no último domingo (29/11), em Interlagos. Ele ficou com a terceira colocação na classificação geral e ganhou ainda mais motivação para seguir em busca de um título na categoria, ainda este ano.

Nas duas provas que encerraram a competição, Zarpelão terminou em terceiro e em quinto lugar. Com isso, ele chegou a 230 pontos na classificação, garantindo o terceiro lugar. O título ficou com o francês Laurent Guerinaud, com 260 pontos. O paraense Augusto Santin foi o vice, com 250.

O piloto de São Carlos conseguiu superar a grande revelação da temporada, o garoto Wallace Martins, que ficou na quarta posição, com 224 pontos. O jovem piloto foi a sensação na reta final do campeonato, faturando cinco vitórias em sete provas. Morador do bairro da Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, ele passou a ser conhecido como o “Hamilton da Favela”.

“Foi um campeonato muito disputado e procurei lutar ao máximo pelo título”, afirmou Gerson Zarpelão. “Infelizmente, não pude participar de duas provas, por questões pessoais, e isso acabou pesando no final. Mas foi um ótimo campeonato e estou muito satisfeito com o resultado.”

Um fato curioso é que Zarpelão tem contribuído para que o garoto Wallace Martins participe do campeonato. “Eu ajudo no que for possível. Ele é um garoto de muito talento e merece todo o apoio para seguir em busca do sonho de fazer carreira no automobilismo”, disse o piloto de São Carlos. Wallace, de 17 anos, ficou ainda com o título da FVee Júnior.

Temporada da FVee continua

Depois do encerramento do Campeonato Paulista em Interlagos, a temporada da Fórmula Vee continua. Gérson Zarpelão volta à pista no próximo fim de semana para a disputa da 3ª e da 4ª etapas da Copa ECPA F/Promo Racing, em Piracicaba.

Ao todo, serão quatro provas que farão parte da programação especial da tradicional 100 Milhas de Piracicaba, uma das principais provas do interior paulista. A final da competição será no dia 23 de janeiro.

Para saber mais sobre a Fórmula Vee, como competir e participar de treinos e aulas de pilotagem, acesse www.fvee.com.br

Resultado da 1ª bateria da 8ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, domingo (29/11), em Interlagos:

Laurent Guerinaud, 24min21s360 Wallace Martins, a 4s410 Augusto Santin, a 10s138 Lucas Veloso, a 10s773 Gerson Zarpelão Jr, a 17s613 Daniel Rienda, a 31s542 Andre Suenaga, a 44,024 Maurício Gonçalves, a 44s381 Saulo Soares, a 47s741 Bruno Barbieri, a 3 voltas

Resultado da 2ª bateria da 8ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, domingo (29/11), em Interlagos:

Wallace Martins, 24min56s798 Laurent Guerinaud, a 0s051 Gerson Zarpelão Jr, a 11s968 Lucas Veloso, a 12s697 Augusto Santin, a 16s450 Daniel Rienda, a 20s580 Saulo Soares, a 20s797 Andre Suenaga, a 21s543 Maurício Gonçalves, a 8 voltas Bruno Barbieri, a 9 voltas

Classificação final do Campeonato Paulista de FVee:

Laurent Guerinaud – 260 pontos Augusto Santin – 250 Gerson Zarpelão Jr – 230 Wallace Martins – 224 Saulo Soares – 176 Lucas Veloso – 149 André Suneaga – 137 Daniel Rienda – 118 João Pedro Maia – 80 Pedro Facchini – 79 Bruno Barbieri – 63 Weidner Emmerick – 44 Maurício Gonçalves – 28 Octavio Nucci Neto – 22 Renato Furtado – 21 Elisio Netto – 20 Ara Mendonça – 20 Andre Gouvea – 18 Francisco Costa – 12 Antonio Carlos Souza – 9 Ricardo Cury – 8 Jônatas Rezende – 0

