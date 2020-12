Piloto de São Carlos assume a liderança na Fórmula Vee

O piloto Gérson Zarpelão Júnior (#88) na disputa da Copa ECPA F/Promo Racing de Fórmula Vee, em Piracicaba - Crédito: Fernando Santos/Divulgação FVee

Após uma verdadeira maratona de quatro provas no último fim de semana, o piloto Gérson Zarpelão Júnior assumiu a liderança da Copa ECPA F/Promo Racing de Fórmula Vee.

O competidor de São Carlos chegou à ponta na classificação mantendo uma ótima regularidade da pista de Piracicaba e escapando ileso de vários acidentes nas provas. Gérson Zarpelão somou dois segundos e dois terceiros lugares.

“Foram provas muito disputadas e desgastantes, e foi normal acontecer acidentes”, afirmou o piloto de São Carlos. “Mas felizmente ninguém se machucou, foram coisas normais de corridas, e eu acabei não tendo nenhum prejuízo e ainda cheguei à liderança.”

Gérson Zarpelão está na frente na Elite 1, que considera os resultados da primeira bateria. Ele tem 49 pontos, contra 46 de Saulo Soares e 43 de Gustavo Ariel.

Na Elite 2, o piloto são-carlense lidera com uma vantagem ainda maior, com 57 pontos. Em segundo, empatados com 46 pontos, estão Ara Mendonça e André Suenaga.

A grande decisão da Copa ECPA F/Promo Racing de Fórmula Vee será em 23 de janeiro.

Resultado da Elite 1 (1ª bateria) da 3ª etapa da Copa ECPA F/Promo Racing, sábado (5/12), em Piracicaba:

Gustavo Ariel Augusto Santin Gerson Zarpelão Jr Ara Mendonça André Suenaga Carlos Piagentini Daniel Rienda José Arrais Saulo Soares Antônio Carlos Souza

Resultado da Elite 2 (2ª bateria) da 3ª etapa da Copa ECPA F/Promo Racing, sábado (5/12), em Piracicaba:

Ara mendonça Gerson Zarpelão Jr André Suenaga Daniel Rienda José Arrais Carlos Piagentini Saulo Soares Augusto Santin Antônio Carlos Souza

Resultado da Elite 1 (1ª bateria) da 4ª etapa da Copa ECPA F/Promo Racing, domingo (6/12), em Piracicaba:

Gustavo Ariel Wallace Martins Gerson Zarpelão Jr Saulo Soares Ara Mendonça André Suenaga Carlos Piagentini Daniel Rienda José Arrais Antônio Carlos Souza Augusto Santin

Resultado da Elite 2 (2ª bateria) da 4ª etapa da Copa ECPA F/Promo Racing, domingo (6/12), em Piracicaba:

Augusto Santin Gerson Zarpelão Jr Carlos Piagentini André Suenaga Wallace Martins Antonio Carlos Souza José Arrais Ara Mendonça Daniel Rienda Gustavo Ariel Saulo Soares

Classificação geral da Elite 1 da Copa ECPA F/Promo Racing de FVee (após 4 de 5 etapas):

Gerson Zarpelão Jr – 49 pontos Saulo Soares – 46 Gustavo Ariel – 43 Augusto Santin – 40 Ara Mendonça – 40 Daniel Rienda – 39 André Suenaga – 39 Carlos Piagentini – 33 Antonio Carlos Souza – 24 José Mauro Arrais – 22 Laurent Guerinaud – 19 Wallace Martins – 18 Lucca Pagotto – 10 Weidner Emmerick – 7 Claudio Macena – 0

Classificação geral da Elite 2 da Copa ECPA F/Promo Racing de FVee (após 4 de 5 etapas):

Gerson Zarpelão Jr – 57 pontos Ara Mendonça – 46 André Suenaga – 46 Augusto Santin – 44 Carlos Piagentini – 40 Daniel Rienda – 36 Saulo Soares – 29 José Mauro Arrais – 29 Antonio Carlos Souza – 24 Laurent Guerinaud – 19 Wallace Martins – 13 Lucca Pagotto – 9 Weidner Emmerick – 8 Claudio Macena – 7 Gustavo Ariel – 0

