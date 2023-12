Phillyp Capita estreia como técnico e está na final do Amadorzão

Vasco quer ser a surpresa do Amador e desbancar o favorito Primos - Crédito: Divulgação

O Primos pode ter uma equipe mais experiente e considerada a favorita. Além de ter melhor campanha da primeira fase. Mas nada disso tira a confiança, o otimismo e a meta traçada pelo Vasco: surpreender o adversário e buscar o título do Campeonato Amador.

Para isso, a equipe conta com alguns fatores que considera importante. Como o ‘matador’ Marcelinho, artilheiro com 7 gols, além de Simonetti, goleiro que levou apenas sete gols até aqui.

O time ainda é considerado “de amigos”, que propõe um futebol solidário e sem vaidades. A afirmação é do técnico Phillyp Capita, que está no futebol amador há 18 anos.

“Comecei com 18 anos. Foi meu primeiro amador. Porém, é meu primeiro ano como técnico, e primeira vez que visto a camisa do Vasco”, disse em entrevista à reportagem do São Carlos Agora.

Animado, disse que o Vasco foi preparado com muito carinho para o Amadorzão, salientando que a equipe foi mesclada com alguns atletas que sempre estiveram com ele em temporadas anteriores como Du Rocha, Paschoal, Caio Mariano, Giovany, Guilherme e Murilo entre outros (que eu chamo de velha guarda), ao lado de meninos mais novos (que eu chamo de nova geração), sendo que a maioria disputa o primeiro Amador (João, Marcelinho - artilheiro do campeonato, Nestor, Klebinho, entre outros). A mescla e até agora deu super certo”, carimbou.

Cheio de alternativas, Capita disse que sua equipe é “de amigos. Somos todos amigos, alguns de longa data e alguns recentes. Acredito que esse é o motivo de ter "dado certo". Uma equipe solidária e sem vaidade, que corre um para o outro durante os 90 minutos”, disse.

A final

Indagado sobre a decisão, Capita desconversou e não quis dar munição ao adversário, salientando que, além de não ter definido a equipe, irá ainda escolher a tática ideal para surpreender o Primos.

“É bem provável que vamos manter o que vem dando certo. Com muita intensidade na parte defensiva e saindo nos contra ataques de forma organizada”, afirmou, apostando em duas partidas muito difíceis. “Na minha opinião, vamos pegar o melhor time do campeonato. O melhor elenco sem dúvida. Respeitamos muito a equipe do Primos, mas vamos fazer o nosso melhor pra tentar levar o título”, assegurou.

O Vasco

Goleiros

Simonetti

Vinão

Zagueiros

Guilherme Silva

João

Caio Mariano

Murilo

Laterais

Nestor

Malinha

Leozinho

Bruno Modesto

Volantes

Zé

Samuka

Griffo

Jé

Meias

Klebinho

Paschoal

Giovany

Tom

Brassi

Atacantes

Lenon

Du Rocha

Kaicky

Nany

Marcelinho

