Grêmio São-carlense e Vocem fazem no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, um jogo decisivo pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. A partida começa às 15h. De um lado, o Lobo, que quer a vitória para levar vantagens para as quartas de final. Do outro, o Falcão que busca os três pontos para consolidar a classificação.

Hoje, os dois clubes estão no G8. Mas somente o Grêmio tem o passaporte garantido com 26 pontos, na vice-liderança. Já o Vocem, com 21, está em sétimo lugar, mas perseguido por SKA Brasil (20), Audax (20) e Barbarense (19).

Pelo lado gremista, o meia Jesus está suspenso e o lateral direito Gustavo Moreira entregue ao departamento médico. No Vocem, apenas o atacante Alex Cicero, suspenso, não joga.

Jogo que promete

O estilo Marcus Vinícius é toque de bola, valorizar a sua posse e buscar o ataque incessantemente. O técnico, que por quatro temporadas defendeu o Grêmio será adversário e neste sábado garante que o Vocem irá em busca da vaga e classificação.

Rafael Sundermann que comanda interinamente o Grêmio também garantiu que o Lobo será ofensivo para somar mais três pontos e terminar a fase na segunda colocação. “Uma vitória nos garante vantagens na próxima fase e iremos lutar por ela”, disse em entrevista ao São Carlos Agora.

Podendo contar com praticamente a força total, Rafael afirmou que o Grêmio tem ciência dos objetivos traçados e vão atrás deles. O primeiro, hoje, é vencer o Vocem.

A entrevista

São Carlos Agora - O Vocem encerra a primeira fase e o técnico é o Marcus Vinícius, um velho conhecido. Como fica a rivalidade dentro e fora de campo?

Rafael Sundermann - O Marcus Vinicius foi o primeiro treinador que me deu a oportunidade de ser auxiliar na equipe principal. Foi um convívio diário de quatro anos, onde aprendi muito com ele. É um cara extraordinário, dentro e fora de campo, porém nesse ano, tomamos caminhos diferentes.

É um cara que respeito muito, porém dentro de campo, cada um vai defender seu lado. Com toda certeza será um grande jogo e um ótimo reencontro. Viola é um ídolo da cidade, fez história como atleta e treinador e será muito bem recebido por todos.

SCA - Conhecendo a maneira que o adversário joga, o que será necessário para anular as virtudes deles?

Rafael - Uma das principais qualidades do time do Vocem, é a troca de passes, é um time que joga, que gosta da bola e vamos trabalhar em cima disso.

SCA - O Vocem precisa da vitória para não depender de resultados. Vai aproveitar a preocupação do adversário para buscar o resultado?

Rafael - Quis o destino que essa partida trouxesse esses elementos especiais, porém o Grêmio São-carlense, quando joga no Luisão ou fora dele, sempre pensa em vitória, e ainda temos a oportunidade de terminar a classificação na ponta da tabela e iremos buscar isso.

SCA - O Grêmio luta pela liderança. Terá um time ofensivo ou irá poupar jogadores?

Rafael - Deixamos escapar a liderança na última rodada, porém continuamos na briga por ela. Uma vitória nos garante vantagens na próxima fase e iremos lutar por ela. Temos alguns desfalques por cartões e contusões. Do mais, todos os atletas disponíveis irão para o jogo.

SCA - Qual a importância de uma vitória para encerrar a primeira fase?

Rafael - Muito importante, terminar em alto nível, com moral elevado e acima de tudo levando vantagem pra próxima fase. Sabemos dos nossos objetivos e iremos atrás deles.

Rodada 15

Sábado, 30

15h – Francana x América

15h – Barretos x XV de Jaú

15h – Taquaritinga x Joseense

15h – Audax x Penapolense

15h – Grêmio São-carlense x Vocem

15h – Nacional x SKA Brasil

15h – Rio Branco x Independente

15h – Barbarense x Jabaquara

Classificação

Francana, 29 pontos

Grêmio São-carlense, 26 pontos

Taquaritinga, 26 pontos

Barretos, 26 pontos

XV de Jaú, 25 pontos

Rio Branco, 22 pontos

Vocem, 21 pontos

SKA Brasil, 20 pontos

Audax, 20 pontos

Barbarense, 19 pontos

Nacional, 16 pontos

Penapolense, 15 pontos

Jabaquara, 11 pontos

Joseense, 11 pontos

Independente, 10 pontos

América, 8 pontos

