Pela terceira rodada, Copa São Carlos apresenta mais quatro jogos

Depois da pausa de Carnaval no último final de semana, a Copa São Carlos de Futebol Evangélico volta às atividades com mais quatro jogos neste sábado, 29. Pela terceira rodada, oito das dez equipes participantes da competição entram em campo em duas praças esportivas da cidade. Os jogos têm entrada aberta ao público.

Pelo Grupo A, os confrontos acontecem no Estádio Municipal Dr. Álvaro Zuim, popular campo da Vila Isabel, e têm como atrativo, no primeiro duelo da tarde, às 13h15, a Madureira defendendo seus 100% de aproveitamento contra a Universal Sede. No mesmo local, Coligação IPR/PDB e Pentecostal da Bíblia atuam às 14h45.

Um pouco distante dali, no Estádio Municipal Luiz Estevan de Siqueira Zuzão, o Grupo B se movimenta a partir das 13h15 com Garagem Church e Geração Conviver disputando os três pontos, que podem valer a liderança da chave ao vencedor.

A alternância no primeiro posto, porém, depende ainda de um tropeço da Quem Procura Acha, mandante da partida diante da Internacional da Vida, às 14h45.

