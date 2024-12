Pedala São Carlos Racing fecha 2024 com resultados expressivos

Compartilhar no facebook

Pedala São Carlos brilhou em diversas competições de 2024 - Crédito: Divulgação

A Pedala São Carlos Racing, equipe de ciclismo que representa a cidade em competições oficiais, fechou 2024 com um saldo extremamente positivo.

Bruno Mineiro, que coordena o time, vibrou com as conquistas salientando que os competidores das modalidades mountain bike (MTB) como na BMX obtiveram expressivos resultados para São Carlos.

Em 2024, segundo ele, a equipe competiu com os seguintes atletas este ano:

Jocimar Waldemar, Itamar Carvalho e Jorge Luiz - categoria sub45

Erivan Ribeiro de Andrade - categoria Gravel

Igor Carlos Ruano - categoria sub35

Marilene Pereira - categoria feminina 40+

Pedro Augusto Almeida Carvalho - categoria infanto juvenil.

Helena Gabriela Almeida Carvalho - categoria infantil

Mayara Ferreira Vilela Alves e Ivan Leonardo Alves - categoria Sport dupla mista

2024 vitorioso

Bruno disse que o time conquistou os seguintes resultados:

Circuito Paulista de MTB - fechando o ano com Erivan Ribeiro de Andrade como campeão do ranking na categoria Gravel e Mayara Ferreira Vilela Alves e Ivan Leonardo Alves.

Sport dupla mista fechou em 19° no ranking entre as 153 equipes participantes do evento.

Circuito Regional de XCO – Encerrou o ano com 3 campeões do Ranking.

Jocimar Waldemar - categoria Master A1

Pedro Augusto Almeida Carvalho - categoria infanto juvenil

Helena Gabriela Almeida Carvalho - categoria infantil

Brasil Ride Botucatu - Jocimar Waldemar fechou o evento em 6° na categoria Sport sub45. Entre outros eventos individuais aos quais os atletas fizeram parte e trouxeram bons resultados.

Já na BMX a equipe contou com os seguintes atletas:

José Felipe Barcele Opini e Gustavo Pires Toretti - Categoria Boys 10

Gabriel Henrique Marchet Duarte e Pedro Augusto Almeida Carvalho - categoria Boys 13

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - categoria woman 30/39

Bruno e Oliveira Carvalho - categoria novatos 30/39

Helena Gabriela Almeida Carvalho - categoria pré bike.

Os pilotos fizeram bonito em algumas competições trazendo títulos e ótimos resultados para São Carlos.

Campeonato Paulista de BMX - Os pilotos trouxeram os seguintes resultados:

Helena Gabriela Almeida Carvalho - campeã Ranking categoria pré bike

José Felipe Barcele Opini - 3° colocado no Ranking categoria Boys 10

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - 5° colocada no Ranking categoria woman 30/39

Gustavo Pires Toretti - 6° colocado Ranking categoria Boys 10

Pedro Augusto Almeida Carvalho - 10° colocado Ranking categoria Boys 13

Gabriel Henrique Marchet Duarte - vinha em 13º lugar no Ranking categoria Boys 13, porém por uma lesão no punho acabou não finalizando a competição.

Copa Paulínia PKS de BMX - a equipe trouxe 2 títulos e mais alguns bons resultados:

Bruno de Oliveira Carvalho - campeão Ranking categoria novatos 30/39

Helena Gabriela Almeida Carvalho - campeã Ranking categoria pré bike

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - 3° colocada Ranking categoria woman 30/39

Gustavo Pires Toretti - 4° colocado categoria Boys 10

Pedro Augusto Almeida Carvalho - 8° colocado categoria Boys 13

Gabriel Henrique Marchet Duarte categoria Boys 13 e José Felipe Barcele Opini que vinha liberando o ranking na categoria Boys 10 não participarão da final por conta de lesão e acabaram não finalizando o evento.

Campeonato Brasileiro de BMX

Helena Gabriela Almeida Carvalho - Vice-campeã na categoria pré bike

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - 6° colocada categoria woman 30/39 - 7° colocada categoria cruiser Woman 17+

José Felipe Barcele Opini, e Gustavo Pires Toretti ficaram nas semifinais da categoria Boys 10

Pedro Augusto Almeida Carvalho - ficou nas classificatórias da categoria Boys 13

“A equipe trouxe esse ano ótimos resultados para a cidade, apesar do pouco apoio que tem, agradecemos todos os que confiam em nosso trabalho e que nos apoia de alguma forma”, disse Bruno salientando que, para 2025 tem muitos planos e a meta é ir em busca de resultados expressivos para nossa cidade, tanto no MTB quanto no BMX.

“Desde já agradecemos a todos que torcem por nós e que nos manda energias positivas, que em 2025 possamos continuar contando com a torcida de todos vocês”, finalizou.

