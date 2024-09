Pedala São Carlos Racing faz história no maior campeonato brasileiro de BMX de todos os tempos

SIGA O SCA NO

Equipe conquistou expressivos resultados no Brasileiro de BMX - Crédito: Divulgação

No último final de semana, dos dias 19 a 22 de setembro, a equipe Pedala São Carlos Racing, participou do maior campeonato brasileiro de BMX da história, que teve a capital paranaense como sede do evento.

A pista de BMX Supercross situada no Parque Olímpico do Cajuru em Curitiba sediou o evento que teve 957 inscrições em um evento surreal, muito bem organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e a Federação Paranaense de Ciclismo.

Dividido em dois dias de competições, no sábado, 21, ocorreu as disputas da categoria Cruiser, MTBX e Pré Bike e o time fez bonito.

Lidiane de Souza Almeida Carvalho que ficou na 7ª colocação na categoria cruiser woman 17/39; Helena Gabriela Almeida Carvalho, vice-campeã brasileira na categoria pré bike e Pedro Augusto Almeida Carvalho, ficando em 16º na categoria cruiser 13/14 anos.

No domingo, 22, o palco foi das competições das categorias aro 20, contando e com a participação dos pilotos:

José Felipe Barcelle Opinni, 9° colocado na categoria Boys 10 anos; Lidiane Souza Almeida Carvalho, 6° colocado na categoria woman 30/39 anos e Pedro Augusto Almeida Carvalho, 21° colocado na categoria Boys 13 anos.

A equipe Pedala São Carlos Racing, mesmo sem pista para que os atletas possam treinar e quase nenhum apoio, conseguiu um excelente resultado e destacando cada dia o nome de São Carlos na modalidade BMX no cenário brasileiro. “Parabenizamos todos os atletas, pais e todos os envolvidos na equipe Pedala São Carlos Racing por não medir esforço para nossos atletas. Também agradecemos todos os empresários que de alguma forma patrocina nossos atletas, pois sem a ajuda de vocês nada disso seria possível”, afirmaram os responsáveis pela equipe.

Leia Também