Passeio ciclístico promete agitar São Carlos

Passeio ciclístico de anos anteriores reuniu centenas de participantes - Crédito: Divulgação

A manhã de domingo, 15, promete ser de muita qualidade de vida, com a realização do tradicional Passeio Ciclístico Clube Faber-Castell, que chega a sua 15ª edição, previsto para às 7h e destinado para crianças e adultos (de todas as idades.

As inscrições podem ser feitas no site https://www.sympla.com.br/pedala-faber__2550775 e de acordo com os organizadores, a saída será do Clube Faber-Castell (o popular Cedrinho).

O passeio ciclístico terá o percurso de 35 quilômetros (Sport) e tem como destino o Santuário da Aparecidinha da Babilônia e será feito pelo asfalto e terrenos acidentados (estradas de terra). Já o evento kids e caminhada, com percurso de cinco quilômetros, será pelo Parque Industrial Eduardo Abdelnur.

A organização do evento informa ainda que será oferecido café da manhã às 7h e a largada às 8h. Terá ainda o sorteio de três bikes aos participantes, além de brindes. Consta ainda ponto de apoio com frutas e hidratação durante o percurso, além de 'catapebas' com carreta apropriada fechando o passeio.

Leia Também