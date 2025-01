Para Marcus Vinícius, Grêmio está sendo “forjado no fogo”

Marcus Vinícius ficou insatisfeito com o resultado, mas animado com a evolução da equipe - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

“O Grêmio São-carlense está em evolução no Campeonato Paulista da Série A4”. A frase é do técnico Marcus Vinícius em entrevista após o empate com o Joseense em 1 a 1 no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Apesar de mostrar insatisfação com o empate, ele encarou o resultado como normal, mas procurou tirar pontos que considerou positivos. “A equipe está em evolução. Mostramos mais poder de fogo e criação de jogadas pelos lados do campo. Temos convicção que o tempo para preparar a equipe foi curto, mas o trabalho que está sendo realizado é para chegar às metas traçadas pelo clube. Nosso grupo está sendo forjado no fogo”, emendou.

Audax, próximo desafio

O Grêmio começa nesta segunda-feira, 27, a preparação para o próximo compromisso na A4, que será no estádio Luisão. Pela terceira rodada, enfrenta o Audax a partir das 19h.

Marcus Vinícius admite que a responsabilidade pelos três pontos aumentou ainda mais, levando em consideração que o jogo é “em casa”.

“Vamos trabalhar para evoluirmos ainda mais e buscar a vitória. Quero parabenizar o torcedor e agradecer a todos que nos tem apoiado. E peço mais uma vez para comparecer no Luisão e empurrar a equipe em busca da primeira vitória”, finalizou.

Para o compromisso no Luisão, o ingresso custará R$ 20 ainteira e R$ 10 a meia em todos os setores. O torcedor que desejar adquirir o passaporte para todas as partidas em casa, em um total de 7, o preço é R$ 100.

