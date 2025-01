Para manter 100%, Timão pega o Água Santa

Compartilhar no facebook

Timão pronto para mais um desafio no Paulista: encara o Água Santa - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians tem mais um desafio pelo Paulistão e às 19h30 desta quarta-feira, 22, na Neo Química Arena, recebe o Água Santa pela terceira rodada.

Vindo de duas vitórias por 2 a 1 sobre Red Bull Bragantino e Velo Clube, o Timão soma seis pontos e lidera o Grupo A. O Mirassol é o segundo colocado com três pontos, e Inter de Limeira e Botafogo somam um ponto cada. Já o Água Santa faz uma péssima campanha e ainda não somou um ponto sequer. Para piorar a situação, o visitante vem de uma humilhante goleada sofrida para o Mirassol por 6 a 0.

Os comandados do técnico Ramón Díaz encerraram a preparação para o jogo na tarde desta terça-feira, 21, no CT Dr. Joaquim Grava. Após um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, a comissão técnica aplicou um exercício tático de enfrentamento coletivo. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram executadas.

A última partida entre Corinthians e Água Santa terminou empatada em 0 a 0. O duelo, realizado no estádio municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, foi válido pela 12ª rodada da fase de grupos do Paulistão de 2024.

