Para manter 100% na Copa Parelli, Deportivo encara o Innova em Jaú

Deportivo busca a segunda vitória na Copa Parelli - Crédito: Marcos Escrivani

Em busca do segundo título na temporada 2020, o Deportivo Sanka tem mais um compromisso pela fase de classificação da Copa Parelli, que é realizada em Jaú.

Após vencer o Bar do Rafa na estreia por 1 a 0, o time são-carlense terá pela frente o Innova, em jogo previsto para às 20h desta quinta-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Flávio de Mello.

A equipe são-carlense está empolgada e vai com determinação para o importante compromisso válido pela segunda rodada. Apesar da animação, o grupo garante que a prudência e o respeito são essenciais.

“Sabemos que temos um desfalque importante para esta partida e pelo restante da temporada. O ala Otávio fraturou a perna direita no jogo de estreia diante do Bar do Rafa, mas nossa equipe é uma família. Todos estão unidos para levar o nome da equipe o mais longe possível, com respeito ao adversário. Vamos em busca da vitória que nos deixará bem na competição”, disse o auxiliar técnico Rogério.

